USA suursaadik: Euroopa Liit tänab sanktsioonide eest

„15 liikmesriiki, Euroopa Komisjon ja parlament, kõik nad teatasid meile juba varem, et on mures selle gaasitoru pärast ja tegid ettepaneku nende aitamiseks kehtestada sanktsioonid,“ kinnitas Grenell, lisades, et mitu firmat on juba loobunud gaasijuhtme ehitamisest või selle rahalisest toetamisest, mis teeb teda eriti õnnelikuks. „Me tegime euroopameelse otsuse,“ rõhutas suursaadik, et nüüdsest ei ole ühelgi riigil võimalik saada valitsevat positsiooni Euroopa gaasiturul.