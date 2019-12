Deivil Tserp | Konkurents, mida oodati juba ammu 

Jefimova harjutab Tallinna Kalevi ujumiskoolis Henry Heina juhendamisel, ent asjalikke nõuandeid saab ta ka endistelt tippujujatelt Martin Liivamägilt ja Martti Aljandilt. Sihvakas sportlane on väga kerge. Tema saledat ema vaadates on põhjust arvata, et kuldkalal ei teki murdeeas kehakaaluprobleemi, mis on pärssinud paljude tulevikulootuste tippupürgimist.