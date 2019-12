Annika Laats | Igatsetut ei saa osta ega tellida 

Ka kõige veendunum jumalasalgaja igatseb parema, õilsama või puhtama järele. Inimene igatseb ülimat head ega pruugigi taibata, et tema igatsuste ülim siht või horisont on tegelikult Jumal – Tema, kes on summum bonum ehk ülim hea.

Öeldakse, et tahtmine on taevariik, saamine on iseasi. Selles ütlemises on pisut kibestunud elutarkust, millega püütakse kärpida noorte unistajate tiibu. Ma ei tea küll täpselt, milleks neid kärpida. Tõsi, meid pole loodud lendama, aga siiski ka mitte roomama. Mu meelest on aga hoopis igatsus see, mis on lähedalt seotud taevariigiga. Igatsus on inimhinge sirutumine igaviku poole.

Igatsuse väljendus

Jõulupühad on üks meie igatsuse väljendusi. Need on pühad, mis on tähelepanuväärsel kombel olulised enamikule meie rahvast, ka neile, kes ristiusust midagi ei tea ega pea. Küllap on see puhtuse ja pühaduse puudutus, mida me jõuludes tajume, ja mida me kõik maailmavaatest sõltumata vajame. Jõulud on otsekui aimdus meie soovide sinirannast. Õige õrnalt võib neis pühades tunda inglitiiva puudutust.

Nii nagu unistuste täitumist, ei saa ka seda pühaduse puudutust osta, tellida, nõuda ega esile kutsuda. Kõik välised tingimused võivad olemas olla, aga see puudutus võib jääda kogemata. Klantspaberil säravad jõulud koos moodsaimat värvitooni lauakaunistustega ei garanteeri Tema ligiolu. Ja vastupidi: keset vaikset üksindust ja kitsaid olusid võib inglitiib su hingekeeli puudutada ning ootamatult kirgast rahu kinkida. Ja Tema puudutus toob muudatuse. See ei pruugi muuta ümbrust, aga see muudab meid – muudab taevariigile sarnasemaks.

Ja kuigi me ei saa oma tõelisi igatsusi täita suure jõupingutuse või rahakoti najal, siis midagi saame nende täitumiseks ometi teha. Me saame oma igatsusi elavana hoida. Me saame nende poole püüelda, nende suunas sirutuda. Sellega hoiame elusana nägemust sellest, mis on kaunis ja hea. Kui jätame oma elus ruumi igatsustele, on suurem tõenäosus, et saame kogeda nende täitumist.

Jõuludel pühitseb ristirahvas seda, et meie igatsuste sihtmärk ei ole jäänud kättesaamatusse kaugusse, sinna soovide siniranda, vaid on ise tulnud meie ligi. Just nõnda tohime mõelda Jumalast. Tema on see, kes tuleb inimese juurde. Ta tahab tulla igasse kodusse. Ka sinna, kus on valusaid haavu ja vaenu, ning sinna, kus suhted näivad olevad lootusetult sassis ja iga lausutud sõna teeb haiget. Ta tahab tulla kodusse, kus on laste kilkamist, tulede sära ja lookas laud, ning sinna, kus köögis põleva küünla juures kuulab raadiot vaid üksainus väsinud inimhing.