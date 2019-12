Juhtkiri | Jõuluannetused juhivad tähelepanu tegematajätmistele 

Esmalt on vaja ju abivajajat ju märgata. Seejärel on vaja ka tahtmist abistamiseks, sest kergeim ja ennastsäästvam oleks pea võõrastelt muredelt lihtsalt kõrvale keerata. Ja kui tahtmine on olemas, on vaja ka majanduslikke võimalusi teiste toetamiseks. Aastast aastasse toimuvad edukad annetusaktsioonid kinnitavad, et meil on need eeltingimused täidetud ja võõrale murele ei jääda kurdiks.

Samas on mündil ka teine pool, sest kuigi heateod on äärmiselt tänuväärsed, siis kes meist tahaks oma elukorraldamisel sõltuda annetustest ja hakkamasaamisel. Kui Eestis ei ole kõigil hea elada, siis kas see on kellegi tegemata töö? Nii mõnigi kord tahaks mõne inimese või pere abistamisaktsiooni puhul küsida, kus on seni olnud omavalitsuse silmad, kui nad ei tea, milline on nende elanike olukord.

Ja liiati kui Eestis elab ligi veerand inimestest suhtelises vaesuses, siis on raske uskuda, et nad kõik on oma viletsuses ise süüdi. See oleks kauboikapitalistlik lähenemine, mis peaks Eesti riigi taasiseseisvusaegse arenguga olema ammu selja taha jäänud. Annetuskampaaniaga antakse hädalistele õnge asemel kala, kuid pikemat perspektiivi silmas pidades tuleb aidata inimestel ise endaga hakkama saada: soodustades töökohtade loomist, toetades elu ääremaadel, kohendades maksupoliitikat.