Soome rahandusminister meenutab oma esimest töökohta: oleme uhked töötavate soomlaste üle

Skandaal pole siiani vaibunud, sel pühapäeval kirjutas Soome rahandusminister Katri Kulmuni sotsiaalmeedias, et kassapidaja amet on niisama austusväärne nagu iga teinegi.

„Eelmisel nädalal tekitas Eesti siseminister palju kõmu, kui viitas, et peaminister Sanna Marini karjäär algas kassapidaja ametist. See on sama oluline amet nagu iga teine!” kirjutas 32aastane Kulmuni oma Facebooki lehel.