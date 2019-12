Kiri | Aasta sportlase valimine võtab sõnatuks 

Juba mitmendat aastat pakutakse rahvale, spordiajakirjanikele ja alaliitudele valmispaketti sportlaste nimedega, kelle seast võiks see aasta kõige-kõigem tulla. Pole küll avalikustatud, kes sellise nimekirja koostanud on, kas keegi ametnik Eesti Olümpiakomiteest või on nimekiri koostatud suurema grupi poolt sealtsamast organisatsioonist, kuid nimekiri on olemas ja huvilistele, potentsiaalsetele valijatele kättesaadav.

Selle aasta nimekiri tekitab aga tõsiseid raskusi valiku tegemisel. Et kuidas Ott Tänak ja Martin Järveoja saavad individuaalses arvestuses kandideerida, kui nad teevad ühte ja sama asja koos ehk sõidavad ühes autos autorallit. Kumb on parem? Vastus on lihtne. Poleks Tänak maailmameister ilma Järveojata ja vastupidi. Kuidas neid võrrelda saaks? See peaks olema selge nendele, kes meie rallitipud aasta paremate nimekirja ka individuaalses arvestuses panid (võistkonnana pole nende võidus kahtlust), aga veelgi enam spordiajakirjanikele.

Kui Eesti Spordiajakirjanike Seltsi valik avalikustati, lõi see pahviks sõna otseses mõttes. Mitte parima valimises, see oli normaalne valik. Magnus Kirt ja Maicel Uibo, spordialade kuninganna ja olümpiaala esindajatena väärivad kõrget kohta kindlasti. Kuid mida arvasid spordiajakirjanikud, kes peaksid olema spordiasjatundjad kõige kõrgemal tasandil, meie ralliässadest. III kohale platseerunud Ott Tänak sai ajakirjanikelt 18 kõrgemat kohta, Martin Järveoja oli esikohale paigutanud vaid üks ajakirjanik. Võtab sõnatuks. Mille poolest on Martin Järveoja kehvem kui Ott Tänak? Mõlemad on maailmameistrid, Tänak kiireim roolimees, Järveoja parim kaardilugeja. Kas ei tekita see võiduka paari sees dilemmasid? Miks teist rohkem austatakse? Nagu oleks Tänak vaid keegi, Järveoja aga pelgalt kohvritassija. Õiglane olnuks muidugi rallipaar vaid võistkonna arvestuses nimekirja kirjutada ja probleeme poleks.