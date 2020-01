Politsei otsib ikka veel enne jõule kaduma läinud 72aastast Lembitut

Foto: PPA

Politseinikud on vaadanud läbi tee Jõusa külast Kudinani, samuti kontrollinud lähedal asuvaid asulaid ja asulateid. Kontrollitud on ka nii Igavere, Juula kui ka Mustvee kant, kuid paraku ei ole Lembitut leitud. Lembitu otsingud jätkuvad ka uuel nädalal ning viimaste infokildude põhjal on aina enam põhjust arvata, et Lembitu ajataju ja arusaamine ümbritsevast on tõenäoliselt nii piisavalt nõrk, et ta võib olla liikunud sootuks kaugemale kui kodutee Jõusa külast Kudina külla.