Andrus Karnau andmeil lahkub Helme siseministri kohalt 

"Väidetavalt on nüüd valitsuse püsimajäämise hind see, et Mart Helme taandub õige pea siseministri positsioonilt ja lahkub erakonna esimehena riigikogusse," vahendab ERR-i uudisteportaal Karnau poolt öeldut R2 saates "Olukorrast riigis".

"Kõikide nende sigaduste hind on see, et ta peab oma portfelli maha panema ja olema lihtne riigikogu liige. Ning EKRE peab taas kord seisma olukorra ees, kus neil tuleb leida uus minister," täpsustas Karnau, et iga EKRE ministrivahetuse järel on positsiooni saanud eelmisest asjalikum minister.