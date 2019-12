Eesti uudised Kaljulaid kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna esimeseks Toimetas Katrin Rohtla , täna, 10:13 Jaga: M

Raimond Kaljulaid Foto: Rauno Vahtre

Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liitunud Raimond Kaljulaid teatas, et kandideerib erakonna Tallinna piirkonna juhiks.Kaljulaidi sõnul peab ta piirkonna juhi kandidaadina peamiseks väljakutseks valmistumist järgmisteks kohalikeks valimisteks, mis toimuvad 2021. aastal, teavitab Kaljulaid saadetud pressiteates.„Usun, et sotsiaaldemokraatide targa ja tööka meeskonnaga peame keskenduma sellele, et meil oleks võimalik pakkuda häid ja toimivaid lahendusi, mis viivad elu Tallinnas edasi nii transpordi, teedeehituse kui linnaplaneerimise, sotsiaal- või tervishoiuvaldkonda silmas pidades,“ leiab Kaljulaid.Kaljulaidi sõnul peab Tallinna puhul alati silmas pidama seda, et Tallinna juhtimise kvaliteet ja laiapõhjalisus mõjutab ka Eesti majandust tervikuna. Tallinn peab olema kvaliteetne elukeskkond ja samas tõhus ning majanduse arengut toetav ettevõtluskeskkond.„Tallinnas luuakse üle poole Eesti SKT-st. Seega peab Tallinna puhul alati silmas pidama, et ka ettevõtted on oluline osa siins