Edgar Savisaar vihjab, et Kadri Simsonit tema matustele ei lastaks

Kõige otsesemas rollis Savisaare kõrvaldamisel Eesti poliitikas näidatakse Kadri Simsonit. Savisaar meenutas, kuidas Simson tuli tema juurde Hundisilmale ja teatas kandideerimisest Savisaare vastu Keskerakonna juhiks. "Kui sa seda parteid ära ei anna, siis me võtame selle sult," öelnud Simson Savisaarele.

"Sellest tüdrukust tuleb ka aru saada," mõtiskles Savisaar ja meenutas, et ka Saksamaa endine liidukantsler Helmut Kohl ütles hilisema liidukantsleri Angela Merkeli kohta "minu tüdruk" ja viitas, et Merkeli võimuvõit Kohli käest polnud mingil moel hullem kui Simsoni tehtu. "Ja Kohl ütles enne surma, et ärge "tüdrukut" minu matusele lubage."