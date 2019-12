Maailm AASTA HILJEM: Strasbourgi elanikud tahaks terrorirünnaku unustada, aga seda ei lubata Marvel Riik , täna, 09:32 Jaga: M

GALERII

11. detsembril möödus aasta Strasbourgi terrorirünnakust aasta. Pildil on inimesed tulnud memoriaali juurde leinama rünnaku ohvreid. Foto: PATRICK HERTZOG / AFP

Kuigi mullune Strasbourgi jõuluturu terrorirünnak ehmatas Euroopat, on linnaelanikud koledast veretööst, mis nõudis viie inimese elu, üle saanud ning sooviks eluga edasi minna. See aga pole võimalik, sest turg on võimu poolt pandud tugeva kontrolli alla: kes tahab glögi juua ja jõulupuud näha, peab läbima turvakontrolli.