LUND POLE LOOTA: jõulud tulevad vihmased 

Pühapäeval on valdavalt pilves ilm ning kohati sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel +1..+4, päeval +3..+6°C.

Ka esmaspäevall on pilves ilm ning kohati sajab vähest vihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s. Öösel on sooja 1 kuni 5, päeval 3 kuni 6 kraadi.

Jõululaupäeval on ilm rahulik. Nii öösel kui ka päeval sajab vähest vihma ning puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +2..+5°C.

Kolmapäeva ehk esimese jõulupüha ööl on pilves ilm ning kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Tuul pöördub läänekaarde 1-7 m/s ja õhutemperatuur on 0..+5°C. Päeval on pilves selgimistega ilm ning taas sajab kohati vähest vihma ja lörtsi. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C, kuid õhtupoolikul langeb.