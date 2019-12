GALERII | Peaministri serveeritud lõunasöök: Boris Johnson soovis sõduritele ilusaid jõulupühi

„See on väga märkimisväärne, et Suurbritannia peaminister tuleb ühele oma esimesele välisviisidile pärast parlamendivalimisi just Eestisse,“ ütleb Tapal Johnsonit tervitanud peaminister Jüri Ratas. Ta lisab, et brexit ei mõjuta brittide suhtumist Eesti kaitsmisse, sest Tapal viibiv väekontingent on NATO missioon.