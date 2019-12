Uuring: eestlane kulutab jõulukinkidele keskmiselt 180 eurot, kingi saab ka iga viies lemmikloom! 

Kassidel ja koertel, aga miks mitte ka gekodel ja papagoidel on suurim lootus kinke saada peredes, kus on lapsed. Mõistagi tehaksegi kingitusi kõige rohkem kodudes, kus on alla 16aastased lapsed, seal saavad kinke pea kõik võsukesed. Lisaks lastele endile teevad lastega pered rohkem kingitusi ka oma vanematele-vanavanematele, abikaasadele või elukaaslastele. Sõpradele teeb kingitusi pea iga kolmas naine ja kuues mees.