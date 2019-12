Vähem raiskamist: Karlova inimesed saavad liigse toidu ära anda ilma jahmerdamiseta 

Karlova linnaosa tuntud baari Barlova seina külge on riputatud rohelist värvi kapp. Kolmelt riiulilt võis reede keskpäeval leida mõned paprikad, purgitäie tatart, banaani, mõned said-leivad ja üht-teist veel. „Ristsed sai kapp esmaspäeval ja õhtuti on kapp päris täis,“ pajatab Ilves. „Hommikuks on tühi, nüüd on juba midagi jälle toodud.“