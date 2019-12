„Issil on paha olla...“ Kolmeaastane poiss sõitis mänguautoga abi kutsuma 

Ehmunud poiss hüppas oma ustava sõiduki, punase mänguauto sadulasse (täpsemalt on tegemist tuletõrjeautoga) ja vuras sellega mööda tänavat, üritades mööduvatele pärisautodes täiskasvanutele lehvitades märku anda, et vajab abi. Täiskasvanud aga, kes ei teinud väljagi, kes lehvitas rõõmsalt vastu.

Stefani isaga on nüüd kõik korras ning oma pojale on ta väga tänulik. Eriti tänulik on ta aga naisele, kes sõiduteel vurava poisi päästis. Ilmselt oli isale abi otsima tõtanud Stefani elu vaat et suuremaski ohus. Ka politsei tänab naist, kes enda eluga riskides üle tee tormas ja liikluse peatas, enne kui kõige hullem võis juhtuda.