Tallinnas kadunud 23aastast Cärolini otsis üle 30 vabatahtliku

Reedel teatas politseile murelik lähedane, et Cärolin ei ole jõudnud koju ning temaga ei saa ühendust. Politsei on suhelnud naise lähedastega ja kontrollinud tema võimalikke asukohti. Otsingutele kaasati ka politseikoer. Seni kogutud andmed viitavad sellele, et naine võis liikuda Pääsküla raba piirkonnas, kuid paraku ei ole Cärolini asukohta õnnestunud tuvastada.

Samal teemal Krimi Tallinnast kadunud 23aastast Cärolini rabast ei leitud "Ka pühapäeval jätkusid Cärolini otsingud hommikust alates. Otsingutele oli kaasatud üle 30 vabatahtliku. Kontrolliti Cärolini kodulähedast piirkonda nii Pääsküla rabas kui ka linnatänavatel liikudes. Samuti koguti lisainfot piirkonna kohalikelt elanikelt, kontrolliti mahajäetud hooneid ja kõrghaljastatud alasid linna piiril. Otsingutele oli kaasatud politseikoer," rääkis Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva.

Politseini on jõudnud ka valvekaamera salvestis, millelt on näha, et 19. detsembri hommikul kella 10 ajal liikus Cärolin Nõmmel mööda Rebase tänavat Naaritsa tänava suunas, kuid pole teada, kuhu täpselt ta sealt edasi võis minna.

Seega palub politsei endiselt abi Nõmme Rebase ja Raba tänava valvekaamera omanikelt, kes võiksid võimalusel üle vaadata 19. detsembri salvestised alates kella 9st hommikul.

Politsei palub kõigil, kes on Cärolini näinud või kel on infot tema võimalikust asukohast, anda sellest teada numbril 112.