Juhtkiri | Pimedaim aeg 

Tõsi, juhtkirja kirjutamise hetkel ootas tulede süttimist veel vaid 2300 kodu. Mustad jõulud on neile mingis mõttes õnnistus, sest küttesüsteemide väljalülitumine keset käredat pakast kujutaks paljudele peredele hoopis suuremat probleemi. Teisalt tähendab pühade lähedus ja soojemad ilmad ilmselt sedagi, et raisku läheb suur hulk toitu. Võimalus saada hüvitist (kui saab) kaalub vaevalt üles loodetust kesisemat jõululauda – kas oma käega korjatud seentest valminud pirukale või vanaema tehtud süldile saabki külge panna hinnasilti? Rääkimata nördimusest, mida tunneks aasta pimedaimal ajal igaüks, kes jääb määramata ajaks ilma ka tehisvalgusest. Eriti kui too inimene on riigi silmis justkui tülikas mutukas, kel soovitatakse häirekeskust oma mure(de)ga tülitada üksnes siis, kui ohus on kellegi elu. Viimase vältimiseks tuleks, muide, eelistada õdusale küünlavalgusele patareidega taskulampi.