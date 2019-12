TOP 5 | Ketiapteegid lõikasid näppu 

Olgugi et siseminister Mart Helmet tabanud järjekordne umbusaldusavaldus ei vii EKRE esimeest ametist, võiks 42 häält tema ametis jätkamise poolt ja 44 vastuhäält mõjuda äratusena. Kas isamaalaste kannatus kestab täpselt nii kaua, kui on hädapärast tarvis pensionisamba teise samba vabakslaskmise läbisurumiseks?

On erandlik, et koolijuhi ametist vabastamine toob kaasa kohalike elanike meeleavalduse ja õpetajate hoiatusstreigi, nagu on juhtunud Kiviõli 1. keskkoolis. Näis, kas aasta koolijuhi tiitli pälvinul, kellele heidetakse (tugevate liialdustega) ette koolielu politiseerimist, lastakse elutööd ikkagi jätkata. Ja kas läheb nagu Viimsis, kus vallajuhtidest direktorikangutajad said ise sule sappa?