Kumb on leinajale lihtsam: kas see, kui elukaare lõpuotsa jõudnud pereliige sureb nii-öelda jalapealt – õhtul veel helistas ja rääkis plaanidest, aga hommikuks oli läinud –, või ikkagi see, kui eaka kaasteelise tervis annab mõned nädalad või kuud ette märku, et nüüd on jõudnud elutee lõpusirgele? Kumb võiks olla lihtsam surijale?

Õhtulehe palvel mõtiskles sel teemal Risti koguduse õpetaja Annika Laats.

Varem või hiljem annab lein endast märku

„Me kangesti otsime võimalusi leinaga lihtsamalt toime tulla, aga lein ei peagi olema väga lihtne. Leinast ei tohi proovida üle või mööda minna, sest varem või hiljem annab see endast ikka märku.

Leinast rääkides ei kasutaks ma üldse sõna „lihtsam“, sest see, mis on lihtsam, ei pruugi olla inimesele parem. Kuigi tõsi: on hea, kui inimene saab natuke harjuda mõttega ja valmistuda selleks, et lähedast varsti enam pole. Nii surija kui ka leinaja seisukohalt on parem, kui on aega pisut ette valmistuda. Mitte et me ise iial valida saaks, kas me saame valmistuda või mitte.

Minu jaoks on väga kõnekas vana palve, mis ütleb: „Jumal, hoia mind kurja surma eest, kui süda alles patust pöördumata!“ Kurja surma all pole siin mõeldud kurjategija käe läbi saabunud surma, vaid äkilist ja ootamatut surma, kui me pole saanud oma suhteid korda seada.

Sest patt pole mitte moraalikategooria, vaid suhtekategooria. See palve ütleb, et on hea, kui meil on aega rääkida selgeks asjad, mis elu jooksul rääkimata jäänud. Iseäranis öelda ära see hea, mis on seni ütlemata jäänud. Mis sest, et see võib tunduda iseenesestmõistetav: loomulikult ma armastan teda, loomulikult ma olen talle tänulik – mis siin ikka rääkida? Aga on oluline neid asju teisele inimesele öelda.