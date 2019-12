Marju Kõivupuu | Meie jõulud ja aastavahetus – midagi vana, midagi uut, midagi laenatut 

20. sajandi alguse jõulukombed on tänapäevastele inimestele juba rohkem tuttavad – tuba ehtis jõulupuu, lastele tõi kinke jõuluvana ning need kombed said eestlastele tuttavaks peaasjalikult mõisnike vahendusel. Jõulupuutraditsiooni „isaks“ aga peetakse Martin Lutherit. Ka eestlaste komme jõuluvanale salmi lugeda või kuidagi teisiti näidata, et aasta jooksul on ikka üht-teist õpitud, on seotud reformitud kiriku ja koolihariduse andmisega.

Jõulud ja nõukogude aeg

Nõukogude perioodil, alates 1947. aastast olid jõulud kui kiriklik püha Eestis keelustatud. Töökollektiivides korraldati nääriõhtuid või nääripidusid, kus kingitusi jagas näärivana. Koduseid jõule tähistati mitteametlikult ja salaja. Näärikaupu, mis olid ümbernimetatud jõulukaubad, hakati poodides müüma juba detsembri alguses – äritegemisest ei pääsenud nõukogude aegki. Kauplustest võis koju tellida näärivana, korraldati näärilaatu, käiku pandi nääribussid, mida juhtis näärivana, kelle seltsiliseks oli Lumehelbeke (Snegurotška). Näärimeeleolu oli jõulude omaga üsna sarnane ja näärid ehk aastavahetus paiknes pikkade jõulupühade keskel. Puudus vaid jõulude kiriklik pool.

Tõsi, nääri- ehk vana-aastaõhtu kombed on ka varasemal ajal olnud jõulude tähistamisega üsna sarnased. Nääride nimetus pärineb keskalamsaksa keelest (nē jār) ja see tähendabki uut aastat. Kaeti rikkalik toidulaud ja toidud jäeti ööseks lauale, et ka järgmisel aastal poleks peres toidupuudust. Vana-aastaõhtul oli kombeks ennustada tulevikku, järgmise aasta viljasaaki ning ilma. Vallalised tüdrukud ennustasid kosilaste tulekut ja mehelesaamist. 20. sajandil jõudis meile Euroopast õnnevalamise komme ja sai sealtmaalt väga populaarseks. Uue aasta esimene külaline pidi soovitavalt olema meessoost – see tõi õnne. Tänapäeval, kui on kombeks uue aasta saabumise puhul tuttavatele-sõpradele helistada, usutakse, et kui esimene head uut aastat sooviv helistaja on meessoost, tuleb õnnelik aasta.

Eestlastel, erinevalt paljudest teistest, on kombeks soovida nii head vana aasta lõppu kui ka head uut aastat – soov, mis kaunistas ka nõukogudeaegseid postkaarte. Kuna nõukogude ajal häid jõule ei soovitud, siis head vana-aasta lõppu soovida sobis see-eest hästi – nii suuliselt kui ka jõulupostkaartidel. Aastavahetus on maagiline aeg ning head vana aasta lõppu soovides loodame, et vanast aastast ei tuleks uude kaasa midagi halba ega ebameeldivat ning et vana aasta viimased tunnid tooksid kaasa ainult meeldivaid ja rõõmsaid hetki.

Milline on jõulude tähendus?

Vanema aja uusaastakombestikku on kuulunud ka sellised toredad tegelased nagu nääripoisid ja näärisokud. Nääripoisid käisid saartel ja Lääne-Eestis uusaasta esimestest tundidest alates perest perre, soovisid head uut aastat ja kirjutasid kriidi või söega majauksele uue aasta numbri. Neile pakuti õlut, anti ande – vööpaelu, pähkleid, õunu. Sokujooksmine on saarte ja lääneranniku tava, praeguseni paiguti veel elav traditsioon ning on kantud seetõttu ka Eesti vaimse kultuuripärandi nimekirja.