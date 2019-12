Markus Väin | Lõhedest meie ümber 

Viimasel ajal on mul tekkinud kohtlane tunne, et iga asi on lõhestatud. Kõik ümberringi kipub mõranema ja näppu lõikama, alates valitsusest ja jätkates ühiskonnaga ja... õige jah – aina läheb meelest, et jälle on detsember.

Detsember on ka lõhestunud. Varjud pikenevad ja koos nendega pikenevad järjekorrad psühholoogide uste taga... Ühes täituvate kalendrite ja edukalt läbi töötatud paberimajanduse virnadega kasvab igal õhtul tarbitava alkoholi hulk, sest muidu ei saa sõba silmale. Ja kas te üldse märkasite, kui tatine november oli? Mõnel aastal on see selge ja kirgas, aga sedapuhku algas lõputu apokalüptiline hallus nii vara, et kõik toalilled jäid poole oktoobri pealt talveunne ega joo enam tilkagi vett.

Niisiis – lõhestatud ühiskonnast: ilmsesti tuleks meil rahulikult peeglisse vaadata. Eelkõige neil, kes üritavad esineda mingite ühiskonna „probleemseid“ osasid manitsevate ja noomivate õpetajatena odava menu nimel. Need niinimetatud lõhed ühiskonnas, see „kõrvale jäetud kontingent“ ei ole ainult kindla partei või poliitikute löödud ega kujundatud. Pigem sümptom teatavale pikaaegsele juhtimiskultuurile, mis põhineb välistamisel – elukoha, palgataseme, maailmavaate või muu põhjal. Mille tagajärg omakorda on lahmiv ja vihane poliitika, kus üks huvigrupp välistab ja sõimab üht ning teine teist. Nii lihtne on veeretada päid, võidelda süvariigiga ja tõmmata punaseid jooni – viha on rahva kõige odavam kapriis, mida valitseja võib rahuldada. Kriipiv on näha, kuidas see mudel on üle võetud – liberaalide ja konservatiivide, opositsiooni ja koalitsiooni poolt ühtviisi.

Kriitika sai lühike ja rabe nagu netikommentaar. Ehk nii ongi parem, sest tõepoolest – ei tohi veeta liiga palju aega lõhestavate küsimuste seltsis. Ühiskonnaelu peab adekvaatselt tajuma, aga ta on nagu saatan: anna sõrm ja võtab käe – mõeldes käe all tähelepanu.

Detsembris on meie kõige pakilisem probleem välja mõelda, mida oma sissetuleku piires oma lähedastele kinkida. PS: vabas maailmas on jõulud rangelt kommertslik püha! Detsembris tuleb õnnelik olla, kui muidu ei saa, siis alkoholi või vaimse vägivallaga. (Siin on vististi jälle mingi mõra, seega parem on mitte hakata omale näppu lõikama...)

Aasimist kõrvale jättes – jõulutunne peaks eelkõige olema tänutunne: igapäevaste asjade eest. Mu südamlik soov on, et igaüks leiaks endas julgust oma õnne näha ja juhtida, sest enda elu vääriliselt hinnata võib tihtipeale ühiskonna muredest raskemgi olla. Aga tulemus on seda väärt, sest küllap õnnelikumas keskkonnas täituvad tasapisi ka lõhed meie ümber. Mis oleks ilusam mõte lõhestatud detsembrisse?