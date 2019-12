Galeriid GALERII | Kojamees, Merca, Villu Tamme ja teised ehk Nõukogude Eesti pungilegendid jõudsid Pariisi Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 11:25 Jaga: M

Näituse ""Iseleiutatud inimesed. Pungi nägu Nõukogude Eestis" avamine Pariisis Eesti saatkonnas Foto: Robin Roots

Eesti Suursaatkonnas Pariisis avati 19. detsembril Arno Saare fotodest koosnev näitus "Iseleiutatud inimesed. Pungi nägu Nõukogude Eestis." Tegu on valikuga suuremast fotonäitusest, mis oli väljas 2017 aastal Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses ning on nüüd uues vormistuses toodud Pariisi. Pariisis avatud näitus keskendub Arno Saare fotode näol punkarite üksik- ja grupiportreedele, et anda publikule võimalus vaadata tolleaegsetele mässajatele ja vabadele hingedele nii-öelda silma. Näitusel on üleval 31 must-valget teost, millelt vaatavad vastu mitmed punk legendid, nende hulgas Villu, Munk, Trubetsky, Merca, Kojamees, Kont jt. Näituse ühe kuraatori Toomas Järveti sõnul on märgiline, et punkarid on jõudnud Eesti riigi diplomaatilise esinduse seintele, sest Nõukogude Eesti punkareid saadab palju ka vabadusvõitlejate aura ning seeläbi sobivad punkarid hästi iseseisva Eesti välisesindusse, et rääkida ühte paraleellugu taasiseseisvuse saavutamisest. Näituse jaoks on tõl