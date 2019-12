Donald Trump: ma tahan viivitamatut kohtuprotsessi 

Demokraadid ei soostu edasise tegevusega kiirustama, kirjutab BBC. Nad väidavad, et vabariiklaste kontrollitav senat keeldub tunnistajate kuulamisest ning ei korralda ausat kohtuprotsessi. President Trump on asja üle Twitteri vahendusel palju sõna võtnud. Ta väitis, et demokraadid ei soovi asjaga edasi liikuda, sest nende „kaasus on nii halb“. Mees kirus vastasparteid, kuna nad ei pakkunud talle esindajatekojas nõuetekohast protsessi ning tahavad nüüd senatile oma tahtmist peale suruda. „Tegelikult pole neil millegi kohta tõendeid. Ma soovin viivitamatut kohtuprotsessi,“ kirjutas Trump.

Et protsess taas reele saada, peab esindajatekoda ametisüüdistused senatile esitama. Demokraadist spiiker Nancy Pelosi pole nõus seda tegema, kuni senatis peetava protsessi reeglid pole demokraatidele vastuvõetavad. Reaalsus on aga see, et Trumpi ametist ei eemaldata, sest selleks oleks vaja 2/3 senaatorite poolehoidu, ent kongressi alamkojas on ülekaal vabariiklastel, kes presidenti toetavad. Ka Trump ise kinnitas, et vabariiklased on ühtsemad kui kunagi varem.