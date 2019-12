Hongkongi politsei arestis 10 miljoni dollari väärtuses protestijatele mõeldud annetusi 

Politsei sõnul keskendus operatsioon 2016. aastal loodud mittetulunduslikule veebiplatvormile Spark Alliance, mis kogub annetusi Pekingimeelse valitsuse kriitikute ja protestijate toetuseks. See on üks kahest rahva poolt finantseeritud ühisrahastusplatvormist, mis on kogunud miljoneid dollareid, et tagada Hongkongi protestijatele õiguslikku ja muud asjakohast abi.

Politseiülem Chan Wai-kei ei maininud otseselt, et vahistatud protestijatele annetusrahaga õigusabi pakkumine on seaduse mõistes rahapesu. „Rahapesu tähendab, et sa jätkad raha käsitlemist, isegi kui sa tead, et seda saadakse tänu ebaseaduslikule tegevusele,“ sõnas Chan.