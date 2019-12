Ameeriklane pisteti vikerkaarelipu põletamise eest 15 aastaks vangi 

30aastane Adolfo Martinez tunnistas, et võttis lipu Amesi kristlikust ühendkirikust, kuna tunneb homoseksuaalide vastu vaenulikkust. Mees mõisteti süüdi vihakuritegudes, ahistamises ja hoolimatus tule kasutamises – teda on ka varem korduvalt vahistatud. Intsident toimus juuni keskel Iowa osariigis asuvas Amesi linnas.

Martinez võeti samal päeval vahi alla ning ta tunnistas end uhkelt süüdi. „Oli au seda teha. See on jumala õnnistus. Ma põletasin nende uhkuse maha, nii lihtne see ongi,“ lausus mees. Amesi kiriku homoseksuaalist pastor Eileen Gebbie nõustus, et Martinezi tegude taga oli puhas viha. Osariigi kohtuniku Jessica Reynoldsi sõnul oli Martinez esimene inimene kogu maakonnas, kellele vihakuritöös karistus määrati. Ta peab veetma trellide taga vähemalt 15 aastat.