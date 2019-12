Boris Johnson tuleb laupäeval Eestisse, Tallinnas ja Tapal võib esineda liiklusseisakuid

Eelmisel nädalal valimistel kindla võidu saanud Johnson kohtub Tapal NATO lahingugrupi Briti sõduritega.



„Mul on väga hea meel tervitada Ühendkuningriigi peaministrit Boris Johnsonit Eestis,“ ütles peaminister Jüri Ratas pressiteate vahendusel „See visiit näitab meie riikide erilist ja väga lähedast kahepoolset sõprussuhet, aga laiemalt ka seda, et Ühendkuningriik on meie oluline strateegiline partner, kes jätkab tugevat panustamist liitlassuhetesse ja Euroopa julgeolekusse.“



Peaminister lisas, et Eesti soovib tihedat partnerlust ja kaitsekoostöö kindlat jätkumist. „Hindame kõrgelt Ühendkuningriigi panust Läänemere regioonis kogu NATO julgeoleku tagamisel. Brittide sõjaline toetus algas Vabadussõja aegadel ning suvel olid nende üksused Eestis esindatud nii maal, õhus kui merel.“



Johnson kohtub visiidil Jüri Ratasega ning külastab Tapal teenivaid Briti võitlejaid. Eestis teenib Ühendkuningriigi üks suurimaid, ligi 800 kaitseväelasest koosnev kontingent.



Visiidiga seotud üritused algavad homme, 21. detsembril kell 13.00 Tapa sõjaväelinnakus.



Briti peaministri külastuse ajal on politsei suurematel transpordisõlmedel väljas täiendavate jõududega. Tallinnas ja Tapal võib esineda lühiajalisi liiklusseisakuid, kuid ühtegi tänavat täielikult ei sulgeta.