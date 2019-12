Siseministeeriumi plaan raskendaks välistudengite- ja töötajate elu: õppurid ei tohiks nädalas üle 16 tunni töötada, lapsi Eestisse kaasa võtta ei tohi 

"Kolmandate riikide üliõpilased kindlasti vajavad seda töötamise võimalust äraelamiseks. Ma arvan, et oleks väga rumal otsus seda piirata," ütles Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk, nentides, et kindlasti on üksikjuhtumeid, kus on väärkasutust, aga ei näe, millist probleemi hakatakse lahendama tööaja piiramisega.