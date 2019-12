Kolmapäevase tormi järel on vooluta veel 5600 majapidamist 

Rikked on kõrvaldatud Hiiumaal ja Ida-Virumaal. Kõige rohkem on tormist tingitud elektrikatkestusi veel Harju-, Rapla-, Viljandi- ja Tartumaal. Päeva jooksul on rikkeid kõrvaldanud üle 70 brigaadi, rikete kiiremaks lahendamiseks on kaasatud ka droone.