Seisukoht | Jõulud on parim aeg lugude kuulamiseks 

Paar aastat tagasi avaldas muusik Mari Kalkun „Plekktrummi“ saates väärt soovituse, millele olen päris tihti mõelnud. Kalkun soovitas koguda lugusid, küsida neid oma vanematelt, vanavanematelt, aga ka sõpradelt ja naabritelt. „Just isiklikud lood annavad väe ja sisu nendele paikadele, kus me elame, nendele kohtadele ja inimestele. Igal asjal, millel on lugu taga, on vägi sees ja tähendus sinu enda jaoks,“ mõtiskles folkmuusik ning soovitas neid lugusid salvestada, sest mälu kipub tuhmuma.

Just-just, kas ei ole nii, et tänapäeval jõuab ülikergelt inimeseni ühe või teise kuulsuse iga samm ja mõte, olgu see või sisutu, samal ajal kui kõrval on neid, kes elavad tihtilugu palju põnevamat elu, kelle mõtted on enamasti palju sisukamad kui meedia lemmikutel. Kuulakem siis nende oma inimeste lugusid!