Roheliste juht Zuzu: keskkonnateadlike inimeste osakaal Eestis on veel tagasihoidlik 

Kui meie rahvas oleks keskkonnateadlikum, siis poleks meil sellist valitsust nagu praegu, leiab Zuzu ning lisab, et kevadised riigikogu valimised näitasid, et keskkonnateadlike inimeste osakaal ühiskonnas on veel liiga tagasihoidlik ja kriitilise piiri ületamiseks peab teadlikum rahvas veel palju vaeva nägema, et ka teised saaksid teadlikke valikuid teha.

Jah, kindlasti. Siiski peab meelde tuletama, et murrangulisi aastaid on olnud ka varem. Näiteks 2015, Pariisi kliimaleppe sõlmimise eelne ja järgne aeg oli siis samuti rohelise maailmavaate esindajate jaoks lootusrikas, kuid nüüdseks on nii mõndagi hakanud taas vales suunas arenema. Lõppenud kliimakõnelused on selle ilmekaim näide: üleilmses süsiniku hinnas ei suudetud kokku leppida, mis siis, et vajadus selle järele on ilmne ja laialdaselt aktsepteeritud.



Kuidas seletada, et ühe koolitüdruku initsiatiiv on nii suureks kasvanud? Milles peitub sinu hinnangul Greta Thunbergi fenomen?

Greta fenomen peitub kodanikujulguse parimas manifestatsioonis ning toetavas kogukonnas ja Rootsi väga keskkonnateadlikus ühiskonnas laiemalt. Tema vanemad mõistavad, et laste tulevik on ohus, ja seda mõistavad veel paljud teisedki. Mure oma laste tuleviku pärast on tõsine ja ühiskonnas on tekkinud arusaamine, et eluks kõlbuliku planeedi säilitamiseks peab üleminek rohelisele majandusele olema kiire. Teadlased on andnud suuna ja juhised, poliitikute juhtimisel peab neid teoks tegema. Kui vähemalt poole Tallinna jagu inimesi oleksid sama julged ja vastutustundlikud kui Greta, teeks valitsus palju paremaid otsuseid.



Kliimastreigid on mõistagi jõudnud ka Eestisse. Kas neil on ka siin mõju olnud?

See on tore, et noored Eestis on juba maailmakodanikud ja saavad aru, mis ümberringi toimub. Meil on streikide mõju jäänud esialgu tagasihoidlikumaks kui mujal, sest teadlikkus on väiksem ning viimasel ajal on olnud ka kuulda, et koolidest ei lubata enam oma tuleviku eest võitlema minna. Siinkohal tuleks nii lastevanematele kui ka koolijuhtidele ja õpetajatele meelde tuletada, et kui nemad ei suuda uute oludega kohaneda, siis nende lastel on tulevikus selle võrra keerulisem.

Jah, Euroopa on saamas kliimamuutusega võitlemise vedajaks, aga Eestil on siin samuti oma roll mängida. Näiteks põlevkivienergeetikast üleminek taastuvale peaks olema meie valitsuse ja riigikogu prioriteet, aga kahjuks see seda veel pole ning enim kannatavad need, kel valimisõigus puudub.



Euroopas on rohelised edukad olnud ning kuigi ka Eestis on roheline maailmavaade üha populaarsem, ei pääsenud te sedapuhku riigikogusse. Mille taha väljajäämine jäi?

Naljaga pooleks võib öelda, et künnise taha, aga kahjuks nii see on. Ja ma ei räägi mitte sellest, et viit protsenti oleks kuidagi võimatu saavutada, vaid sellest, et parteid, kes on juba harjunud parlamendis istuma, hakkavad enne valimisi rahvale korrutama, et rohelistele antud hääl läheb kaduma ja et nende poolt pole mõtet hääletada. See on nagu kaitsekulude kaks protsenti SKT-st, selline kirjutamata kokkulepe erakondade vahel, et kõigil on koos vaja roheliste kohta sellist mantrat korrutada.