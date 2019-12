Juhtkiri | Veerand Eesti elanikest elab vaesuses 

Kui meil oli Eesti viie rikkaima riigi hulka viimise loosung, siis kus on Eestis vaesuse vastu võitlemise ja vaeste arvu vähendamise programm? Liiklussurmade vähendamise programm on tõhus olnud, suitsuandurite kohustuslikuks muutmisega on alla saadud tulesurmade arv, aga kas vaesuses elavaid lapsi on liiga palju, et riik suudaks midagi nende heaks ära teha? Tegu on siiski suhtumise küsimusega, sest kui riigil on seitse miljonit eurot, mida ametnikele 10 000 eurole lähenevate preemiasummadena välja maksta, siis kas ei tule see laste tühja kõhu arvelt?