Seisukoht | Rikka mehe mäng Eesti eludega 

Ainult poolearuline arvaks, et rahva tervisega mängides saab neid teda pooldama panna. Selleks peab olema üüratult palju raha ja meeletu ego, mis pimestab nii, et selline despootlik üritus tundub mõistlik.

Hoolimata sellest, mida arvavad inimesed nii keerulisest ja mitmekülgsest probleemist nagu apteegireform, ei arva rahvas, et elupäästvatele ravimitele ligipääsu takistamine on tee nende südamesse. Mõnel juhul oli sellest etteteatamine vist minutitegi, mitte tundide küsimus. Rikkad mehed, mis neil sellest. Mingi mammi või beebi tervis...

Sellise rikkuri, kes lihtrahvast ei mõista, arusaam streigist on samuti omapärane. Streik on miski, mida korraldavad töötajad, kes tahavad paremaid tingimusi. Ning tervishoiutöötajate streik on alati olnud aktsepteeritav vaid juhul, kui see patsiente säästab.