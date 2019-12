Igor Gräzin | Üks aastapäev – 30 aastat tagasi tunnistati MRP kehtetuks 

Kuivõrd Eesti poliitilised šefid said suurepäraselt aru, mida tähendab MRP ametlik avalikustamine (Eesti väljaastumist NSV Liidust ja küllap ka nõukogude korra likvideerimist), nägid nad ka seda, et kui asi peaks jõudma MRP poliitilise analüüsimiseni, on Eesti NSV säilitamiseks lootusetult hilja. Võin kindlalt öelda: kuigi tegu oli teaduslikult ammu tuntud dokumendiga, oli selle avaldamine Eesti NSVs nii ohtlik, et võis ähvardada MRP-AEG liikmeid reaalse vanglakaristusega.

Üks vähetuntud nimi veel: põline moskvalane Valentin Berežkov. Elukutselt tõlk, ent olulisemgi veel – kelle tõlk! Meie jaoks oli tähtsaim see, et ta tõlkis kõiki olulisi kohtumisi Stalini, Ribbentropi, Molotovi ja Hitleri vahel. Kui sõitsin talle Moskvas autoga kodu juurde vastu, et tulla koos Eestisse Rahvarinde MRP-alasele konverentsile, siis ei tundnud ma teda alul ära – eeldasin, et näen 72 aasta vanust eakamat inimest, aga nägin biitlite stiilis härrasmeest (liibukad teksased, biitlite soeng, värviline särk). Muide, noorepõlvepiltidel koos Stalini, Ribbentropi ja Hitleriga nägi ta välja nagu meie Keres umbes 40aastasena. Tema tähtsus meie võitlemistes oli see, et ta oli MRP salaprotokolle isiklikult näinud ja oli vajadusel valmis andma selle kohta vande all tunnistuse – näiteks USAs. Selle järele vajadust ei tekkinud ja nagu aimata võis, oli see Berežkovile õnneks.