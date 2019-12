UPS! Ameerika lisas äripartnerite nimekirja väljamõeldud riigi 

Washington Postile kinnitab ministeeriumi esindaja, et Wakanda fail pole päris ning oli mõeldud vaid asutusesiseseks testimiseks, veendumaks enne õige nimekirja üleslaadimist, et süsteem töötab. Avalikkus ei pidanud testversiooni üldse nägemagi ning see oli kõigest inimlik eksitus, et nii juhtus.