Laste ravikodu rajajad: kodust vägivalda talunud lapsed ei ole ohtlikud kõurikud 

Johansoni sõnul peab ravikodu loov MTÜ Oskar Alliku Kodu esmalt muutma krundi otstarbe elamumaast sotsiaalmaaks. Ta teab, et detailplaneeringu käigus võib jõuda kätte ka see hetk, kui luba ravikodu rajamiseks ei tule.

DEMOKRAATIA PUHUL PARATAMATU: Kohalike vastuseis ravikodule ei ole Ants Johansonile üllatus. Foto: Asso Ladva

„Elva vald on igal juhul meiega ühes paadis,“ räägib Johanson ja lisab, et kaebekirjast tekkinud segadus klaariti vallajuhtidega juba ära. „Nemad meile mingeid takistusi ei tee, aga seadusejärgsed toimingud tuleb igal juhul ära teha.“

Esimene omataoline Eestis

Norra oli üks esimesi riike, kus koduse vägivalla pärast rajalt kaduvaid lapsi hakati kosutama ravikodudes.

„Need on noored, kes ei suuda või ei taha elada,“ selgitab Johanson. „Lapsed kalduvad juhtunus ennast süüdistama, mitmed lõiguvad ennast tähelepanu võitmiseks, enamasti ei taha sellised lapsed isegi voodist välja tulla. Ravikodus on noored ööpäevase järelevalve all ja personalil on igaühe jaoks piisavalt aega. Ravikodud ei ole kinnised, kedagi luku taha ei panda. Need peavad olema küll rahulikus rajoonis, aga ikkagi elu keskel, et ei tekiks tavaelust eemaldumise tunnet. Norras ja Hollandis on selliseid asutusi sadu.“

„Mina isiklikult ootan ravikodu väga,“ ütleb Luure. „See on isegi natuke uhkuse asi – esimene Eestis! Pealegi oleme väga heas asukohas, sest sellist asutust on mõtet teha ainult sinna, kus on pädevad inimesed, kes tahavad ja oskavad seda tööd teha. Peedule leitakse kindlasti kõige parem personal.“