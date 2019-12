Oudekki Loone väldib vastamist Venemaa-Ukraina konflikti puudutavale küsimusele 

Õhtuleht pöördus poliitiku enda poole, et uurida millise riigi väed annekteerisid Krimmi ja alustasid sõda Donbassis. Hoolimata sellest, et toimetus üritas kahe nädala jooksul korduvalt Oudekki Loone käest vastust saada, ei soovinud poliitik sellele küsimusele vastata.

Vastus laekus vaid erakond Isamaalt. Riigikogu väliskomisjoni liige Raivo Tamm ütleb, et hinnangut on keeruline anda. „Isamaa on alati toetanud Ukraina terviklikkust ning mõistnud hukka Venemaa agressiooni Ukrainas. See on ja jääb Eesti seisukohaks. Kui Oudekki Loone valiti NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juhiks, siis tehti seda tingimusel, et ta esindab seal Eesti riigi ametlikke seisukohti. Loone lubas seda ka teha,“ lausub Tamm.