Eesti uudised Sputniku töötajad said Eesti politseilt hoiatuse. Putin: teid kardetakse! Viljar Voog , täna, 15:38

Venemaa propagandamasina käepikendus - Sputnik. Foto: Tiina Kõrtsini

Venemaa tulistab Eesti pihta kõigist sõnakahuritest: siin takistatakse vaba ajakirjanduse tööd. Nimelt on löögi all propagandakanal Sputnik, mille töötajad said sel nädalal politsei- ja piirivalveametist (PPA) teate, et kui nad veel 1. jaanuaril on ettevõttega seotud, võib neid ees oodata kriminaalmenetlus.