Mart Soidro | Elus juhtub nii mõndagi 

Nii armas oli jälgida, kuidas „uuenenud Isamaa” fraktsiooni esimees Priit Sibul muretses maapiirkondades elavate haigete vanainimeste pärast, kes pärast 1. aprilli jäävad rohtudeta. Või 30-aastast sotsiaalkomisjoni esimeest Tõnis Mölderit, Keskerakonna tõusvat tähte, kelle siiras soovis maailma paremaks muuta võis kahelda vaid väga kuri või kalestunud inimene.

Nali naljaks. Uskusin tõemeeli, et seni üksmeelselt käitunud valitsuskoalitsioon jätkab samas vaimus ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu saadetakse teisele lugemisele. Kui Tõnis Mölder suutis saata söaka Marika Tuus-Laul sotsiaalkomisjonist üheks istungiks jalga puhkama, siis ei oleks tohtinud olla ületamatult raske veidi vaguramaid vennikesi vaigistada. Saata nad hääletuse ajaks kempsu või ööbikuid kuulama.

Meenus Allar Jõksi aastatetagune ettekanne, kus ta erakondade rahastamise teemal riigikogus tõdes, et ühe suurettevõtja sõnul saab Eestis osta seadusemuudatuse 500 000 krooni ehk 32 000 euro eest (Delfi, 11.01.2011). Nojaa, muidugi oleks mul pidanud muremõtteid mõlgutades meenuma, et pole see Res Publica (praeguse nimega Isamaa) nii mõjuvõimas midagi. Kui ravimiseaduse muutmise seadus hääletati menetlusest välja, meenus üks 2004. aasta kevadpäev, mil Res Publica alustas Euroopa Parlamendi valimiskampaaniat sadama D-terminalis.

See oli nagu rockkontsert! „Trummide põrina ning ovatsioonide saatel kõndisid Europarlamendi kandidaadid lavale,” edastas „äraostmatute avapauku” ERR (18.04.2004). Kahjuks ma ei mäleta enam, kas suitsu seest hüppas lavale ka supermodell Carmen Kass, aga see polegi hetkel enam oluline. Igatahes rebisid parlamendikandidaadid reisiterminali akendelt paberid ning selle sümboolse aktiga murtigi Euroopasse. Mindi valimistel püüdma kolme kohta, aga lõpuks jäid tühjad pihud. Kuigi valimispäeva hommikul käis Res Publica esinumber Urmas Reinsalu Kaarli kirikus palvetamas. Ega ma ei oskagi öelda, kuhu need hääled 13. juunil 2004. aastal jäid. Ilmselt ei olnud jumalat kodus sel kaunil suvepäeval.

Mis ma seda kurbmängu meenutan? Sellepärast, et elu ei ole mustvalge ja raha siin elus peamine. Julgen koguni väita, et meie riigis seadusi osta (veel) ei saa. Või saab, aga Sibul ja Mölder osutusid käparditeks?

Igatahes haarasid pärast „ebaõnnestunud hääletust” Eesti Apteekide ühendusse kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek härjal sarvist ning sulgesid kolmapäeval kell 14 oma uksed. Demonstreerimaks, kuidas pärast reformi apteegivõrk välja nägema hakkab. Või paljastasid apteegiketid oma tõelise palge?