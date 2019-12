Linnarahva hirmutamiseks: maarahvas sai apteegistreigist teada õhtustest uudistest 

„Me oleme partnerapteek – see tähendab seda, et meile tuuakse soodsal ajal kaup kohale,“ tutvustab Põlva maakonna maaproviisor oma seoseid apteegiketiga. „Aga me võime kaupa tellida ka teiste käest, mingit kohustust ühest kohast kaupa osta meil ei ole. Oma silti nad tahtsid küll, aga tegu on tavalise proviisoriapteegiga.“