Soodustuskelmus: Toomas Tõniste naisevend nühib jätkuvalt süüpinki 

Tõniste ütles 2017. aastal ajakirjanikele, et on selles kahetsusväärses juhtumis saanud märkimisväärse kahju ja tohutu närvikulu. Tõniste ise ega ka temale kuuluv äriühing kahtlustavate hulgas pole.

Aasta esimeses pooles alanud kohtuasja jooksul on süüaluseid riburadapidi vähemaks jäänud. Algul oli kohtu all kaheksa inimest, kellest tänaseks on alles jäänud viis. Võimalik, et uuel aastal nimekiri lüheneb veelgi.

Aprilli alguses rääkis ringkonnaprokurör Eve Olesk, et Erik Nigola antud kriminaalasjas kahtlemata üks võtmetegelasi, kuigi kogutud tõendid ei kinnitavat siiski, et just tema tegevusest see kelmusteahel 2010. aastal alguse sai. Hilisemates episoodides on Nigolal ja tema äriühingutel sooduskelmustes mängida oma kindel roll.