PARADOKS: ametist tagandamise protsess võib Trumpi aidata presidendiks tagasivalimisel 

Donald Trumpi kolm presidendiaastat on olnud küll mõnevõrra kaootilised, kuid ta on suutnud pidada lubadusi ning trotsinud liberaalse eliidi viha. Lihtsad inimesed on Trumpiga rahul, sest riigi majandus õitseb.

Lisaks näitavad avaliku arvamuse küsitluste tulemused Donald Trumpi populaarsuse kasvu. Kui oktoobris ja novembris soovis tema ametist vabastamist 50% ja selle vastu oli 43% küsitletutest, siis selle nädala algul avalikustatud telekanali CNN tellimusel tehtud küsitluse tulemused olid vabariiklastele rõõmustavad. Täpsemalt toetas presidendi ametist vabastamist 45% ja selle vastu oli 47% küsitletutest.

Tõsi, presidendivalimisteni on veel ligi 10 ja pool kuud ning selle ajaga võib veel palju muutuda, kuid praegu on Donald Trumpi positsioon tugev. Trump ise ütles pärast äsjast esindajatekoja hääletust kampaaniaüritusel Michiganis, et demokraadid on täis vihkamist ning need inimesed on hullud.

VÕITLUSLIK: Donald Trump ütles Michiganis toimunud kampaaniaüritusel, et demokraadid on täis vihkamist. Foto: AP/Scanpix

Enne esindajatekojas toimunud hääletust esindajatekoha spiikrile Nancy Pelosile saadetud kirjas võrdles Donald Trump tagandamisprotsessi riigipöördekatsega ja Salemi nõiaprotsessidega.