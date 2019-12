ÜLIM JULMUS: Kreeka linna prügišahtist leiti paberkotti peidetud vastsündinu 

Teadaolevalt vaid mõne päeva vanune beebi avastati hirmsast olukorrast kolmapäeval. Juhusliku mööduja tähelepanu äratas lapse nutt. Vastsündinu elu päästis nimelt ka see, et prügiauto jäi graafikust maha ning jõudis asjassepuutuva šahti juurde hiljem, kui laps oli juba päästetud. „Beebil oli õnnetus olukorras õnne. Tolle päeva prügivedu jäi hiljaks,“ sõnas Kalamata linnapea Thanassis Vassilopoulos. Ta lisas, et prügiautod mitte ainult ei kogu prahti, vaid nad pressivad selle ka kokku.