Lugejakiri Kiri | Mida oli Mart Helme saavutanud sama vanalt, kui on Soome peaminister praegu? Rauno Jokiniemi, Soome vabariik , täna, 11:31

Mart Helme ei saa aru miks soomlased valisid peaministriks Sanna Marini. Tema on Mart Helme sõnul müüjatüdruk. Helme ei tea arvatavast, et Sanna Marin, kes on alla poole noorem Mardist endast, on Tampere Ülikooli haldusteaduste magister. Oli üllatav, et Helmel olevat tõusnud ihukarvad püsti, kui tema kuulis Sanna Marini saamisest peaministriks. Aga talle pidi kindlasti meenuma midagi vanast ajast, sest hetkel tal enam juukseid peas eriti polegi.