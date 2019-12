MEEDIA: Stockholmi veokiterroristi kaasosalised peeti Süürias kinni

Tegemist on kahe Tadžikistani mehega, kes olid kuulutatud tagaotsitavaks nii kodumaal kui ka Venemaal. Neist üks on Abu Davudi nime kasutanud 32aastane Parviz Saidrahmonov ja teine Abu Osama Norakina tuntud 32aastane Tojiddin Nazarov. Just nemad värbasid Rahmat Akilovi sooritama Stockholmis terrorirünnakut.