Kas peaks kartma looma varjupaigast võtta? 

See on imeilus, ma ütlen! Ei ole maailm lõplikult hukas midagi, kui suudetakse veel võtta üks kadunud hing ning kinkida talle oma armastust ja hoolt! Nii õnnelikud ja ilusad on kõik need koerad ja kassid fotodel. See on tõepoolest väga rõõmustav.

Kas peaks kartma varjupaigast looma võtmist? Kindel vastus on, et ei. Tõepoolest, alguses võivad paljud neist loomakestest parajat peavalu tekitada – on vaja aega, et teineteisega harjuda ja üldse aru saada, kuidas suhelda.

Hoiupaiga inimesed teavad hästi, kuidas loomakesi nii-öelda lahti sulatada. Seda teatakse, aga ikka võib juhtuda niimoodi nagu Gloriaga (vajutage häštägi ning lugege tema kohta #koer51600) – pikka aega pidi mööduma, kui hakati teineteisest aru saama, harjuti, leiti ühine keel, tema võttis pingevabamalt ning ka inimestel oli nüüd hea.

Ühesõnaga, mis ma öelda tahtsin: lõppkokkuvõttes, vaatamata äranäritud sussidele, juhtmetele ja muule kraamile kingivad loomad meile metsikul hulgal positiivsust. Vastu saab tohutult palju rõõmsaid emotsioone! Nende andumus on piiritu! Kogu elu muutub, sest juurde tulevad aktiivne eluviis, ühised jalutuskäigud ja väljasõidud loodusesse!

Loomad õpetavad meid mõistma asjade olemust ning tegelikult on meil neilt väga palju õppida. Andke loomadele see võimalus teid harida. Mina õpin nendelt siiamaani – juba ligi 25 aastat – ja see meeldib mulle väga!

Jagan mõningaid pilte õnnest säravatest loomadest, kes kunagi ootasid oma uusi peresid meie hoiupaigas www.pets.ee. Nüüd kirjutavad nende õnnelikud peremehed neist oma mini/maxi blogides ning postitavad vahvaid pilte! Need siin ei ole aretajatelt ostetud tõukoerad, vaid lihtsad kellegi poolt hüljatud koerad, kes kunagi sattusid meie varjupaika ja nüüd elavad oma uut elu. See elu on täis hoolt ja armastust, tihti ka seiklusi. Kõik fotod on võrratud, neid on rohkemgi, aga ma panen siia vaid viimased.

AITAME KOOS LEIDA MEIE SÕPRADEL UUE PERE!