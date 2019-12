Sisuturundus Lugu kiisust, keda omanik otsis ja kelle leidja võttis lihtsalt endale… Lara, Loomade Hoiupaiga juhataja , täna, 12:33 Jaga: M

GALERII

Täna andsime tagasi koju veel ühe kiisukese, kes leiti Tallinnas Energia tänaval. Pererahvas otsis Elizavetat POOLTEIST AASTAT – kodurajoonis riputati üles kuulutusi, otsiti igal sammul, paluti naabritelt abi ning oodati, oodati ja oodati. Ära oodati! Meie versioon on tegelikult selline, et kassi leidjad võtsid looma lihtsalt endale. See on suhtumine “milleks pöörduda varjupaika, võtan omale, kassike ju hea, jäägu minu juurde elama”. Taolise suhtumise taga on tihtilugu vanade omanike suur mure oma lemmiku pärast. Samal ajal ei tule leidja aga selle pealegi, et loomakest otsitakse. Hea, et sellel lool on nii hea lõpp! Perenaine oli väga õnnelik ja liigutatud... ning meie ka. Muuseas, kiisuke võeti meie varjupaigast kassipojana.