OTSE | Vladimir Putin kritiseeris Moskvas 15. suurel pressikonverentsil Leninit

Vladimir Putin ütles, et tema hinnangul ei olnud Vladimir Iljitš Lenin riigitegelane, vaid pigem revolutsionäär, kes muutis tsetraliseeritud unitaarse riigi konföderatsiooniks, kus rahvused seoti konkreetsete territooriumidega ja nad said õiguse Nõukogude Liidust välja astuda. Territooriumide jagamisel tehti aga vigu ja see Lenini pärand annab tunda tänaseni. Stalin oli Putini sõnul sellise korralduse vastu, kuid lõpuks leppis sellega. Muu hulgas anti Ukrainale Nõukogude Liidu loomisel põlised vene alad kummalise formuleeringuga „proletariaadi osakaalu suurendamiseks".

Mis aga puutub Lenini põrmu väljaviimist mausoleumist, siis arvas Putin, et seni, kuni Venemaal on veel palju inimesi, keda Leniniga seovad tähtsad mälestused, ei tasu seda teha.