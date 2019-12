KARM VIIRUS: Aafrika seakatk tekitab Aasia talunikes ahastust 

Kolmapäeval teatas Indoneesia põllumajandusminister, et Põhja-Sumatras on surnud sigade Aafrika katku tõttu 30 000 siga. Muret tunneb ka Austraalia, kuhu pole haigus veel jõudnud. Riigis tõstetakse biojulgeoleku meetmeid, et katk sealsete loomadeni ei pääseks. Meetmete hinnaks on 66 miljonit dollarit. Austraalia lihatööstusele võib viirushaigus anda 2 miljardi dollari suuruse löögi.