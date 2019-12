Leiutati ebamugav WC-pott, et alluvad töö ajal kemmergus ei jokutaks 

Nii loodi spetsiaalne tööviljakust tõstev WC-pott, mille eest tuleb tööandjatel välja laduda 200-650 dollarit. Pott on 13 kraadi võrra ettepoole kaldu - leiutajad on välja rehkendanud, et see on täpselt õige nurk, kandmaks hoolt, et pikema istumise peale hakkab põlvedel ebamugav. Viis minutit on maksimum, mis inimene uudispotil istuda suudab. Siis peaks alluv kärmelt tööpostile naasma, selle asemel et potil jokutada.